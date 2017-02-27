شهدت مدرسة جرش ومدرسة القدس بتعليم أحد رفيدة مؤخراً , تنفيذ برنامج تدريبي بعنوان “ الخرائط الذهنية ” ، قدمها معلم اللغة الانجليزية الاستاذ عبدالرحمن بن دايل ،الذي أوضح بدوره أن البرنامج يهدف لتسهيل حفظ كلمات اللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية و تطوير وتحسين مستويات الطلاب التحصيلية وتنمية الذكاء العام واستغلاله ، وكذلك الاهتمام بالنمو والمعرفة للطلاب .
وأضاف : البرنامج استهدف 150 طالبا من المدرستين ، حيث تم استعراض عددا من النقاط ومنها التعريف بالخريطة الذهنية، و أهدافها , وأنواع الخرائط الذهنية إضافة إلى الوسائل المعينة في رسم الخريطة ، مشيرا إلى أنه تم عرض عدة نماذج من الخرائط الذهنية التي تساهم في دعم البرنامج واقعيًّا ، فيما شهد اللقاء قيام الطلاب برسم خرائط ذهنية أولية ساهمت في التفاعل مع البرنامج بإيجابية ،إضافة إلى إقامة مسابقة بين الطلاب لحفظ 16 كلمة خلال 3 حصص وقدمت الجوائز للفائزين .
من جهته , بين مشرف اللغة الإنجليزية بالمكتب الأستاذ سعد القرني، أن الخرائط الذهنية تعتبر من أفضل الاستراتيجيات المناسبة للمرحلة الابتدائية ،مشيدا بدور المعلم في تطبيقها على طلابه , ومثمناً جهده ومبادرته وحرصه على الطلاب بما يساهم في إكسابهم خبرات تنظيمية مميزة ، توفر الوقت والجهد وتنعكس إيجابياً على بناء الشخصية المنظمة والحيوية.