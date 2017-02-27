كرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ممثلة في مكتب التعليم بخميس مشيط : بنات ” عددا من بنات الشهداء وأسرهم ضمن برنامج ” أبطالنا البواسل عزم وحزم ” الذي نفذته مرشدات مدارس حي الشرفية في المحافظة ، بإشراف قسم التوجيه والإرشاد و بحضور عدد من الإدارات التعليمية، ومنسوبات التعليم في المنطقة
وشهد البرنامج عددا من الفعاليات المنوعة ، تضمنت عرضا مرئيا وثائقيا اشتمل على رسالة شكر وعرفان وفخر لمن بذلوا أرواحهم فداء للوطن ، عقبها توالت فقرات متنوعة من أناشيد وقصائد وطنية ، وكلمات ورسائل تربوية هادفة ، ووقفات وحوارات مميزة ، بمشاركة فاعلة من الطالبات والمعلمات ، فيما شاركت مشرفة وحدة التوعية الإسلامية اﻷستاذة نورة صد بمحاضرة عن منزلة الشهيد بعنوان ” ماتوا وتاريخهم حي”.
واختتم البرنامج بتكريم أسر وبنات الشهداء، و الجهات الداعمة، فيما اطلعت ضيفات البرنامج على المعرض المقام بهذه المناسبة ،والذي احتوى على مجسمات ولوحات فنية بمشاركة طالبات ومعلمات المدارس المشاركة .