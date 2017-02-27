أوضح المتحدث الرسمي لتعليم جازان الأستاذ يحيى عطيف أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تتابع حالة طالب الصف الأول الابتدائي بإحدى المدارس بمكتب التعليم بصامطة بعد تعرضه للضرب من معلمه كما تشير التقارير الأولية.
مؤكدا إلى أن مدير تعليم جازان وجه بتشكيل لجنة عاجلة من إدارة التوجيه والإرشاد وقضايا المعلمين والمتابعة لزيارة مدرسة الطالب صباح اليوم الاثنين والوقوف على جميع التفاصيل واتخاذ الاجراءات النظامية في مثل هذه الحالات.
وذكر ولي أمر الطالب خالد بن عبده إسماعيل مدخلي (طالب بالصف الأول الابتدائي بمدرسة قرية مجعر ) يوم امس الاحد ان ابنه الصغير لم يتجاوز سن السابعة من عمره تعرض لاعتداء مباشر وعنيف من أحد معلميه بالمدرسة.
وتعود التفاصيل أن معلم الطالب قام بأخذ قلم رصاص ووضعه خلف أذن الطالب وعصرها بكل قوته حتى تسببت له بخلع أذنه وتأثرها بالجروح الخطيرة التي لحقت به، ومازالت القضية تحت التحقيق.