أقامت إدارة التخطيط والتطوير بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة معرض المشروعات الطلابية لمادة المهارات التطبيقية بالنظام الفصلي وقد تفضل فافتتاح المعرض مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي حيث أشاد بمحتويات المعرض مقدماً شكره لكل من ساهم في إقامته متمنياً أن يحقق التطلعات والفائدة المرجوة مذّكراً بجهود منطقة مكة المكرمة في إضافة مشاريع مقترحة للمادة تتناول طبيعة منطقة مكة المكرمة كونها مهوى الأفئدة وتستقبل سنوياً ملايين المسلمين الذين يفدون إليها حجاجاً ومعتمرين وزائرين حيث أقيمت بالأمس القريب ورش تعليمية تناولت المادة شارك فيها وكيل الوزارة للمناهج شخصياً ومشرفو العموم بالوزارة وبعض المناطق التعليمية وخرجت بتوصيات ستجد طريقها قريباً في المقررات الدراسية.
وأضاف الحارثي: مادة المهارات التطبيقية نقلة نوعية في مجال التعليم من مستوى التعليم التلقيني إلى المستوى المهاري، حيث ينتقل الطالب فيها إلى التطبيق الراقعي وبالتالي يمكنه اكتشاف مهاراته المعرفية والمهنية مما يساعده مستقبلًا إلى اكتشاف ميوله التعليمية في المرحلة الأكاديمة ومن بعدها تمكنه من اختيار الوظيفة المناسبة له، فمادة المهارات التطبيقية تهدف إلى تنمية قيم ومهارات الطلاب والطالبات وربطها بسوق العمل.
من جانبه أفاد مدير إدارة التخطيط والتطوير الأستاذ أحمد بن فيصل الغامدي بأن المعرض يأتي ضمن خطة مادة المهارات التطبيقية التي تُعنى بتدريب أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات وسيتم خلال هذا المعرض تقييم أعمال الطالبات المشاركات حيث تعد هذه المرحلة الأخيرة في تقييم هذه الأعمال حيث سبقها معارض على مستوى المدارس وأخرى على مستوى مكاتب التعليم وصولاً إلى ما نشاهده اليوم على مستوى المنطقة؛ مبدياً أمله أن يرى جهود الطالبات وقد حازت على مراكز متقدمة على مستوى الوطن، حيث إن بعض هذه المشاريع تعد نواة لمشاريع في الريادة والأعمال وقد تكون واعدة ومصدراً اقتصادياً لصاحبته، شاكراً مساعدة مدير إدارة التخطيط الأستاذة نورة القرني على جهودها وجهود زميلاتها وقائدات المدارس المشاركة والطالبات على ما قدموه من عروض نالت استحسان حضور المعرض والذي سيستمر لأيام عدة.