أقامت متوسطة الإمام تركي بن عبدالله ببريدة وتحت إشراف إدارة النشاط الطلابي دورة بعنوان ( فن الإلقاء المميز ) وذلك بقاعة مصادر التعلم والتي حاور فيها مدرب الدورة بالمدرسة الاستاذ راضي الزويد مع الطلاب ” صفات الملقي الجيد ” . وقد تفاعل الطلاب الذين بلغ عددهم أكثر 25 طالبا ، وأشرف على الدورة قائد المدرسة فهد بن عبدالله الدريوش ورائد النشاط الطلابي أحمدالضالع الذي بدوره شكر جميع منسوبي المدرسة على تعاونهم في إقامة مثل هذه الدورات وعلى رأسهم قائد المدرسة والمعلم المتميز والنشط راضي الزويد.
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أكثر من 20 طالباً في دورة “فن الالقاءالمميز” بمتوسطة الإمام تركي بن عبدالله ببريدة
أكثر من 20 طالباً في دورة “فن الالقاءالمميز” بمتوسطة الإمام تركي بن عبدالله ببريدة
صحيفة التعليم الإلكترونية : القصيم - راضي الزويد
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