عدّ المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي أن مشروع الهاتف الإرشادي بالمبادرة المميزة من وزارة التعليم التي تقدم الخدمة الإرشادية للطلاب والطالبات التي تصل للبيوت والى جميع المستفيدين في كل مكان .
وقال الحارثي من المهم جداً أن نُدرك أننا حينما نكثف الجهود لتعلّم الطالب ينبغي أن يوازي هذه الجهود جهود تربوية وإرشادية تصحح المسار وتستثمر الطاقات وتعزز الخبرات وتنمي لدى الطالب قدراته الشخصية فلا نجاح للتعليم إن يستمر الطالب متلق للمعلومات والخبرات وغيرها ؛ نريد أن نصل بالطالب أن يكون طالباً متعلماً و يسعى لتكوين شخصيته وتحقيق ميوله واحتياجاته وبناء قدراته والبحث عن الخبرات المفيدة وتجنب الخبرات السيئة .
وأضاف أن الهاتف الإرشادي هو طوق النجاة لكثير من الطلاب والطالبات الذين يواجهون صعوبات تعليمية أو تربوية أو نفسية او احتماعية ؛ سيكون الهاتف الإرشادي ملجأ لكثير من الحالات التي تتعثر في الدراسة أو تتسرب من المدرسة ؛ متمنياً أن تخرج الورش بتوصيات تخدم هذا الهدف كون هذه الخدمة تُقدم مجاناً تعزز وتساعد الطالب على تعدي الصعوبات التي تواجهه في عامه الدراسي وهذه الخدمة خلاف ماتقدمه الجهات الأخرى مدفوعة الأجر.
جاء ذلك في انطلاق ورش عمل إعداد الإطار العام لمشروع الهاتف الإرشادي وآلية تنفيذه والذي تنظمه إدارة التوجيه والإرشاد بإلادارة العامة للتعليم بمنطقة مكة صباح اليوم الأحد 29 / 5 / 1438 هـ بفندق ملينيوم .
وبدأت محاور اللقاء الذي يستمر ليومين بكلمة لمدير وحدة الخدمات الإرشادية بوزارة التعليم بالقاسم البركاتي الذي بين أهمية مشروع الهاتف الإرشادي الذي يهدف لتقديم الإرشادات التربوية والنفسية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وإرشادهم بفن التعامل الإيجابي مع المشكلات التربوية والنفسية التي قد تشكل عائقاً للطالب والطالبة.
وحمل اللقاء الذي يُشارك فيه 10 إدارات تعليمية (بنين/بنات) من مختلف مناطق ومحافظات المملكة وحضور 50 قيادياً وقيادية في مجال التوجيه والإرشاد عدد من المحاور والتجارب المحلية والعالمية في مجال الهاتف الإرشادي ويشرف على اللقاء مدير المشروع من وزارة التعليم الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم الناصر، والمشرف بوزارة التعليم مدير وحدات الخدمات الإرشادي الأستاذ بلقاسم أحمد البركاتي ومساعدة مدير عام التوجيه والإرشاد الأستاذة هيا النغيمشي ومن إدارة تعليم مكة كلا من: الأستاذإبراهيم الثبيتي مدير التوجيه والإرشاد (بنين) والدكتورة عزة الشهري مديرة التوجيه والإرشاد (بنات).
من جانب آخر ذكر إبراهيم الثبيتي مدير إدارة التوجه والإرشاد بالإدارة العامة والتعليم بمنطقة مكة المكرمة الهاتف الإرشادي المدرسي تعريف البرنامج: هو خدمة إرشادية وتربوية مدرسية تتم عن طريق الهاتف على مدار اليوم .
وأضاف أن البرنامج لزيادة التواصل الفعّال بين البيت والمدرسة ونشر الوعي التربوي والسلوكي داخل الأسرة وتزويد الأسرة بالخبرة المناسبة لمواجهة مشكلات الأبناء المتنوعة وتزويد الأسرة بآليات العمل مع الطالب في الواجبات والمهام المدرسية وتشجيع الآباء على زيارة المدرسة ومتابعة برامجها وإتاحة الفرصة للأبوين اللذين لا تسمح لهما الظروف بزيارة المدرسة زيارتها عبر الهاتف
هذا وتناول اللقاء في اليوم الأول عدة محاور من ضمنها :
– عرض أهداف المشروع وآلياته
– عرض بعض التجارب في تقديم خدمة الهاتف الارشادي قدمها عضو الفريق الاستشاري لمركز الإرشاد الأُسَري بمركز التنمية الاجتماعية بمكة الدكتور عصام بازرعة
– تطبيق رقمي يقدم خدمات إرشادية بطريقة تقنية حديثة يبث رسائل توعوية إارشادية عبر التواصل مع استشاريين وأخصائيين
وستتناول الورشة في اليوم الثاني
محددات نجاح ورفع جودة خدمة الهاتف الارشادي الية المحورورش عمل والمنفذة جميع الإدارات المشاركة
وتصور مقترح لتنفيذ خدمة الهاتف الإرشادي.