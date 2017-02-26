انطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة المكرمة ممثلة باللجنة التنفيذية الرئيسية للبرنامج الوقائي الوطني فطن للطلاب والطالبات ضمن مبادرة إدارة التربية الخاصة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تحت عنوان ( مبادرة فطن بين النور والأمل ) اليوم الأحد 29_30 / 5/ 1438 الورشة التدريبية لتأهيل المدرب الخبير لتنمية مهارات فطن الشخصية والاجتماعية ( مبادرة فطن بين النور والأمل) نفذتها المشرفة التربوية بإدارة التربية الخاصة وسمية المسعود وبحضور مساعدة شؤون البنات ببرنامج فطن لدى الوزارة الأستاذة تماضر عبد العزيز الربيعي .
واستهدف الورشة 47 متدربة من منسوبي التعليم بإدارة التربية الخاصة من أرجاء المملكة العربية السعودية
وذلك بهدف التعريف بالوعي الذاتي والهدف منه بحياة الإنسان، وتحديد مصادر بناء الوعي وتحديد العلاقة بين وعي الذات وتقديرها ، كذلك ممارسة معايير الوعي الذاتي في الحكم على المؤثرات التي نتعرض لها في الحياة، والتعرف على أنواعها ، كما تم تطبيق استراتيجيات التعامل مع مؤثرات مواقف الحياة بمختلف مستوياتها.
و تناولت الورشة في جلستها الأولى حقيبة الوعي الذاتي ، وحقيبة السلوك التوكيدي حيث بدأت المشرفة التربوية وسمية المسعود الورشة بالتعرف على السيرة الذاتية للمتدربات تلا ذلك توزيع أوراق عمل منوعة على المتدربات لمناقشتها معهن ، كذلك تم توزيع القاموس الإرشادي لفطن بين النور والأمل الإصدار الأول للعام 1437 /1438 لملمشرفة، كما جرى شرح الإشارات التي احتواها وتوضيح معانيها، مشيرة إلى المؤثرات الإيجابية والسلبية لها عقب ذلك عرض عبارات موضحة مواطن الصواب والخطأ فيها ، كذلك عرجت على أخطاء التفكير ، وذكر مواقف منوعة وأخذ الآراء نحوها ،هذا وكما تخلل الورشة، فففقرات تدريبية عملية مع المتدربات ، وكما تم تعريفهن بثلاث أنواع من السلوك وهي : التوكيدي والعدواني والمذعن .