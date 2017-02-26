أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة باللجنة التنفيذية الرئيسية للبرنامج الوقائي الوطني فطن للطلاب والطالبات ورشة تربوية لتأهيل المدرب الخبير لتنمية مهارات فطن الشخصية والاجتماعية ضمن مبادرة إدارة التربية الخاصة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تحت عنوان ( مبادرة فطن بين النور والأمل ) وليومين من الفترة 29_30 / 5/ 1438هـ، وبحضور مساعدة شؤون البنات ببرنامج فطن لدى الوزارة الأستاذة تماضر عبد العزيز الربيعي وبإشراف ورعاية مساعد المدير العام للتعليم الدكتور طلال الحربي ومنسق فطن للبنين محمد القرشي ومنسقة فطن للبنات عفاف بن ياسين.
وقد استهدف البرنامج 90 متدربا ومتدربة من منسوبي التعليم بإدارة التربية الخاصة من أرجاء المملكة العربية السعودية .
حيث استهل البرنامج بآيات عطرة من الذكر الحكيم تلاها كلمة مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ورئيس اللجنة التنفيذية ببرنامج فطن الدكتور طلال الحربي والتي بدأها مرحبا بالحضور وعلى رأسهم مساعدة شؤون البنات ببرنامج فطن لدى الوزارة الأستاذة تماضر عبد العزيز الربيعي والزملاء والزميلات مديري ومديرات ومشرفي ومشرفات التربية الخاصة ومنسقي ومنسقات برنامج فطن ومشرفي ومشرفات الإدارة العامة لتعليم مكة والضيوف الكرام من أرجاء المملكة العربية السعودية الذين حضروا هذه الورشة من أجل هذه الفئة الغالية على الجميع ، مبينا أن الله هيأ لنا هذه المبادرة التي استهدفت فئة غالية بالمجتمع لتتوازن مع مايقدم لأبنائنا وبناتنا بالتعليم العام ليكون الجميع تحت الرعاية التربوية ، موضحا أن البرنامج الوقائي فطن ذا هدف كبير وعظيم من أجل عطاء مستمر لوطن آمن ومستمر بالتميز، مشيرا إلى أن هذا البرنامج بدأ بمبادرة إدارة التربية الخاصة بإدارة تعليم منطقة مكة من قبل مشرفة التربية الخاصة وسمية المسعود ثم انطلق من خلال ورشة عمل تحكيمية نفذت من قبل الزملاء بإدارة تعليم مكة بالتعاون مع برنامج فطن بالوزارة للمختصين بالعوق البصري والسمعي ، وتمت التعديلات اللازمة ليكون برنامجا تدريبيا مناسبا لاستثمار الجهود في هذه المبادرة لخدمة ابنائنا ، مشيرا إلى إنها من المبادرات التي تبنتها الوزارة لتخدم وطننا الغالي أجمع، وذلك من خلال تأهيل المدرب الخبيرالذي سيقوم بتدريب زملائه ؛ لتعم الفائدة . مقدما اعتذاره عن أي قصور قد يكون بهذه الورشة ، متمنيا أن يكون العطاء فيها دافع مميز للجميع ، موجها شكره للأستاذة وسمية المسعود على هذه المبادرة والجهود المقدمة منها، ومن زميلاتها بفريق العمل كما توجه بالشكر الخاص لمنسق فطن لدى البنين محمد القرشي ولمنسقة فطن عفاف بن ياسين واللذان بذلا جهدا عظيما في التخطيط والتنظيم لهذا اللقاء الكريم، مقدما وصيته للمدربين في هذا البرنامج وهي ضرورة استثمار هذه المبادرة بشكل فاعل يحقق غايته، داعيا للتكاتف فالبرامج الناجحة وراءها شركاء متعاونون يكون النجاح من خلالهم إن شاء الله، مذكرا بالأمانة المناطة بالجميع لنقل هذه الخبرة والفائدة، سائلا الله أن يكون هذا البرنامج مميزا بما يقدمه من فائدة .
ومن جانبها أبانت مساعدة شؤون البنات ببرنامج فطن لدى الوزارة الأستاذة تماضر عبد العزيز الربيعي في كلمة ضافية لها بعد ترحيبها بالجميع أن هذه المبادرة مميزة بالهدف والتنفيذ لتأهيل الخبراء بتدريب هذه الفئة ، مقدمة شكرها وتقديرها لإدارة مكة لما بذلته من جهد ابتداء من المبادرة ومرورا بورشة التحكيم إلى هذه الورشة متمنية تحقيقها للأهداف المرجوة وأن تكون بداية لبرامج أوسع وأشمل فيما يأتي، معربة عن بالغ سعادتها كونها جزء بهذه الورشة التي تخدم فئة غالية على الجميع مقدمة شكرها للأستاذة وسمية المسعود وجميع الحاضرات.
هذا وقد هدفت الورشة إلى التعريف بالوعي الذاتي والهدف منه بحياة الإنسان، وتحديد مصادر بناء الوعي وتحديد العلاقة بين وعي الذات وتقديرها ، كذلك ممارسة معايير الوعي الذاتي في الحكم على المؤثرات التي نتعرض لها في الحياة، والتعرف على أنواعها ، كما تم تطبيق استراتيجيات التعامل مع مؤثرات مواقف الحياة بمختلف مستوياتها قدمتها عند البنات صاحبة المبادرة المشرفة بالتربية الخاصة وسمية المسعود، كما قدّم الأستاذ صالح القرني تعريفا في الورشة الأولى عن أهداف المشروع وآليات التطبيق البرنامج فطن بين الأمل والنور.
والجدير بالذكر يشمل البرنامج التدريبي على جلستين؛ حملت الجلسة الأولى والثانية بيوم الأحد حقيبة الوعي الذاتي وحقيبة السلوك التوكيدي ، وستتناول الجلسة الثانية بيوم الغد بمشيئة الله مهارات حل المشكلات، ثم الختام وتوزيع الشهادات على المتدربين والمتدربات .