عقد مكتب التعليم بقطاع شرق الدمام ورشة عمل لقادة مدارس شرق الدمام بمدرسة المعتصم بالله المتوسطة وذلك يوم الثلاثاء الماضي، وكانت بعنوان ( الحوكمة ورفع الكفاءة والفاعلية)، قدمها مدير مكتب شرق الدمام الأستاذ محمد بن أمبارك الزهراني.
وقد كان استقبال القادة متمثلاً بقائد المدرسة الأستاذ بندر بن مساعد الخريصي ،الذي رحب بمدير المكتب وبالحضور من قادة المدارس. ومن ثم عقد مدير المكتب بالتعاون مع مشرف الإدارة المدرسية بالمكتب الاستاذ عبدالرزاق البابطين مع خمسة وأربعون قائداً ورشة عمل،حيث اشتملت الدورة ثلاثة محاور مهمة في العملية التربوية والقيادية، وهي الحوكمة نشأتها ومعناها وفوائدها وآلياتها ، والحوكمة في التعليم ،بالإضافة إلى الكفاءة والفاعلية والفرق بينهما ،وقد تم التطرق أيضاً إلى مناقشة الأسباب ووضع الحلول ، وقد دون قادة المدارس الكثير من المناقشات والأسباب والحلول من خلال ورشة العمل التي استمرت حتى الساعة الثانية عشرة والنصف من مساء يوم الثلاثاء.
وفي نهاية اللقاء قدم مدير المكتب شكره لقادة المدارس على حضورهم ومشاركتهم بفعالية كما شكر قائد المدرسة الأستاذ بندر الخريصي على حسن الضيافة والإستقبال داعياً للجميع التوفيق والنجاح في العملية التعليمية والتربوية.