وجه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د. عمر بن أحمد أبوهاشم الشريف بعودة موعد بداية اليوم الدراسي في مدارس المنطقة عند الساعة الثامنة صباحاً بعد أن تم تأخيره سابقاً للساعة التاسعة للظروف الجوية الباردة في الأسابيع الماضية.
ويطبق ذلك وفق تعميم لجميع مدارس المنطقة من يوم غدٍ الأحد مع استمرار إيقاف الاصطفاف الصباحي وعلى أن يكون الحضور للمدرسة في الثامنة إلا ربع صباحاً قبل موعد بداية الحصة الأولى في جميع مدارس البنين والبنات ورياض الأطفال في منطقة تبوك.
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مدارس تبوك تعود لتطبيق الدوام الشتوي
الحصة تبدأ الساعة الثامنة :
مدارس تبوك تعود لتطبيق الدوام الشتوي
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
وجه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د. عمر بن أحمد أبوهاشم الشريف بعودة موعد بداية اليوم الدراسي في مدارس المنطقة عند الساعة الثامنة صباحاً بعد أن تم تأخيره سابقاً للساعة التاسعة للظروف الجوية الباردة في الأسابيع الماضية.
وجه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د. عمر بن أحمد أبوهاشم الشريف بعودة موعد بداية اليوم الدراسي في مدارس المنطقة عند الساعة الثامنة صباحاً بعد أن تم تأخيره سابقاً للساعة التاسعة للظروف الجوية الباردة في الأسابيع الماضية.
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