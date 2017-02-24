نفذت مدرسة السعودية الابتدائية بتبوك بقيادة القائد التربوي محمد علوان الشهري وبإشراف ومتابعة رائد نشاط الطلاب محسن الشعلاني ، احتفاليتها بمناسبة أسبوع الشجرة الـ 40 تحت شعار ( الشجرة حياتنا ) والتى تأتي لأهمية الشجرة في الحياة ولا سيما غرس مفهومها لدى الناشئة ، و تضمنت الفعاليات الكثير من الانشطة مثل زيارة مزارع شركة تبوك الزراعية ( تادكو ) ، ومشاركات الطلاب بالوسائل والأعمال المعبرة عن هذه المناسبة وكذلك المشاركة من قبل القائد التربوي والقائد الكشفي سلطان الحربي والمعلمين والطلاب في زرع الشجيرات والورود الطبيعية وتنسيقها ، بالاضافة لإعداد معرض يتضمن مجسمات ورسومات وملصقات طلابية بمشاركة أمين مصادر التعلم بالمدرسة الأستاذ عبدالرحمن البلوي بمطويات ومسابقة رسم للطلاب .
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ابتدائية السعودية بتبوك تشارك بمناسبة أسبوع الشجرة
تحت شعار ( الشجرة .. حياتنا )
ابتدائية السعودية بتبوك تشارك بمناسبة أسبوع الشجرة
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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