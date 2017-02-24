نفذت مدرسة زمزم الابتدائية بمكة المكرمة العديد من الأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٣٧-١٤٣٨
وتم إدراجها في فيديو على اليوتيوب .
وتتقدم قيادة المدرسة بالشكر والتقدير لكل من ساهم في الأنشطة الطلابية مع تمنياتها للجميع بالتوفيق .
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الأنشطة الطلابية بمدرسة زمزم بمكة خلال الفصل الدراسي الأول لعام ١٤٣٧-١٤٣٨
الأنشطة الطلابية بمدرسة زمزم بمكة خلال الفصل الدراسي الأول لعام ١٤٣٧-١٤٣٨
صحيفة التعليم : مكة المكرمة - صالح السلمي
نفذت مدرسة زمزم الابتدائية بمكة المكرمة العديد من الأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٣٧-١٤٣٨
نفذت مدرسة زمزم الابتدائية بمكة المكرمة العديد من الأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٣٧-١٤٣٨
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