حصل الأستاذ سلطان الضباطي، المشرف التربوي بمكتب التعليم بشرق الرياض على درجة الدكتوراه من قسم الجغرافيا بكلية الآداب بجامعة الملك سعود.
وتم مناقشة رسالة الضباطي الموسومة ” بالجريمة في مدينة الرياض ” من قِبَل لجنة الحكم المشكلة برئاسة الأستاذ الدكتور رشود بن محمد الخريف أستاذ جغرافية السكان وعميد البحث العلمي بجامعة الملك سعود والمشرف على الرسالة وبعضوية كلاً من الدكتور إبراهيم بن صالح الدوسري أستاذ الجغرافيا البشرية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المحكم الخارجي ، والأستاذ الدكتور عامر بن ناصر المطير عضو هيئة التدريس بقسم الجغرافيا بجامعة الملك سعود والدكتور محمد بن سعد المقري عضو هيئة التدريس بقسم الجغرافيا بجامعة الملك سعود والدكتور ناصر بن مرشد الزير عضو هيئة التدريس بقسم الجغرافيا بجامعة الملك سعود. وبعد مناقشة الرسالة قررت اللجنة منحه درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز.
وبهذه المناسبة يتقدم منسوبو مكتب التعليم بشرق الرياض بوافر التهاني والتبريكات للضباطي راجين من الله أن تكون هذه الدرجة عونًا له على طاعته ومتمنين له دوام التوفيق والسداد.