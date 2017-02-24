أبرمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف اتفاقية شراكة مجتمعية مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف وذلك بهدف تقديم خدمات اجتماعية وتربوية ودعوية للمجتمع المحلي بالطائف وتطوير الخدمات والبرامج والاستشارات والكوادر البشرية بين الطرفين ، ووقع عقد الشراكة من التعليم المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد بن حسن الشمراني فيما مثّل المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالطائف رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني الدكتور محمد السواط ، وتأتي الاتفاقية في سبيل التعاون المثمر والبناء لتحقيق أهداف افدارتين وبما يترجم تطلعات وتوجيهات ولاة الأمر يحفظهم الله لخدمة الوطن والمواطن ، وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد الشمراني أن عقد الشراكة هذا يأتي امتدادا للشراكة المجتمعية التي عقدتها الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف مع عدة جهات لتقدم من خلالها خدماتها للجهات والاستفادة كذلك من خدمات الجهات الأخرى ، ولفت الشمراني إلى أن الشراكة المجتمعية مطلب رئيس لتحقيق رؤية السعودية 2030 والتكامل في الأدوار والمهام بين الإدارتين للانطلاق كفريق عمل واحد. من جهته أشار رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالطائف الدكتور محمد السواط إلى أن المكتب يهدف من خلال هذه الشراكة إلى مدّ جسور التعاون مع الإدارات المختلفة بالطائف لنقدم من خلالها البرامج الهادفة والتي سيكون لها الأثر الفاعل على الإدارتين.