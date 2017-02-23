شاركت ابتدائية أبي موسى الأشعري لتحفيظ القران الكريم ببريدة بمناسبة
( أسبوع الشجرة ) وذلك بتوجيه من قائد المدرسة الأستاذ فتال خلف الأسلمي وبإشراف رائد النشاط الأستاذ راضي الزويد بتعاون من أمين مصادر التعلم بالمدرسة الاستاذ يوسف الفريحي وبمشاركة نخبة من طلاب المدرسة تم إطلاق فعاليات أسبوع الشجرة ، حيث تمت زراعة الشجيرات بمشاركة وحضور الطلاب المشاركين بالنشاط داخل ممرات المدرسة كما تم تفعيل اسبوعاً للاذاعة الصباحية ونشر مطويات .
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