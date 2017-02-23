شهد مساعد مدير عام التعليم بعسير الأستاذ سعد الجوني ، أمس ختام بطولة ( رؤية وطن ) لكرة القدم على ملاعب نادي ضمك بحضور مشرف عموم الوزارة الدكتور خالد السبر، ومدير مكتب تعليم خميس مشيط الأستاذ سعيد آل سويد
وأوضح رئيس قسم التربية البدنية بتعليم عسير مشرف عام البطولة الأستاذ عبدالله العلكمي أن المباراة النهائية جمعت فريق ثانوية الملك خالد بالخميس وثانوية أبها الأولى وقادها الحكم الدولي عبدالله الأحمري ورئيس لجنة الحكام بالمنطقة سعد فهيد ، فيما انتهت بفوز فريق ثانوية الملك خالد والذي سيمثل منطقة عسير على مستوى المملكة بمدينة جده خلال الفصل الدراسي الثاني ، لافتاً إلى أن البطولة تأتي ضمن مناشط اتحاد الرياضة المدرسية , وفي نهاية المباراة توج الجوني فريق ثانوية الملك خالد بكأس البطولة .