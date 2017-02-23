دشنت وكيلة الشؤون التعليمية نيابة عن مديرة مكتب التعليم بخميس مشيط الأستاذة حليمة الحياني ، على مستوى المحافظة البرنامج الوزاري ” يسير التعليمي ” ، والذي نفذ في الابتدائية 42 بالمحافظة ، وذلك بحضور مشرفة التربية الخاصة ، والمسؤولة عن برنامج ” يسير التعليمي ” الأستاذة أمل التركي ، وعدد من مشرفات وإداريات مكتب التعليم بوادي بن هشبل ، ومكتب التعليم بخميس مشيط .
وأوضحت قائدة المدرسة الأستاذة رفعه الدوسري ، أن البرنامج استهدف الفئة التي تعاني بطء التعلم وهم من يعانون من انخفاض في مستوى التحصيل الدراسي بسبب قصور بسيط في الذكاء، مشيرة إلى أن البرنامج يعد احدا من البرامج التعليمية في مدارس التعليم العام ،والذي صمم لخدمة الطالبات ذوات الذكاء الحدي بالاعتماد على البرامج التربوية الفردية لمساعدة هذه الفئة .
وفي الختام كرمت وكيلة الشؤون التعليمية بالمحافظة معلمات التربية الخاصة وشكرتهن على جهودهن سائلة المولى لهن التوفيق وحسن السداد .