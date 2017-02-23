دشن المدير العام للتعليم بمنطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، صباح أمس مشروع “إعداد خبير دمج التقنية بالتعليم ” وأوضح آل كركمان أن هذا المشروع يأتي انطلاقاً من الدور المنوط بقسم تقنيات التعليم في إدارة التجهيزات المدرسية وتقنيات التعليم، في نشر ثقافة دمج التقنية في التعليم, وبالشراكة مع قسم مصادر التعلم وإدارة التدريب التربوي كجهة تهتم بالنمو المهني للمعلم , حيث تم إعداد مشروع تنمية مهارات التربويين في دمج التقنية في التعليم، مشيرا إلى أن فكرة المشروع تتمثل في بناء مجموعة من البرامج التدريبية في تقنيات الاتصال وتطبيقاته ,والتي تهدف إلى إكساب المشاركين في المشروع مهارات تعليمية وفنية , وتكون على عدة مراحل .
وأضاف ال كركمان أن البرنامج يهدف إلى إعداد ممارسين لعمليات دمج التقنية في التعليم، حيث يتوقع من المشارك في هذا البرنامج أن يكون قادراً على بناء نموذج موصوف لدمج التقنية في عمليات التعلم ، وتنمية قدرات ومهارات المشاركين في عمليات التدريب ، وتصميم عروض تفاعلية ، إضافة إلى إنتاج مواد تعليمية رقمية ، والتعامل مع تطبيقات حفظ البيانات ومزامنتها ، وتسخير أدوات التعليم الالكتروني في عمليات التعلم