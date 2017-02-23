رعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل مساء اليوم حفل تخريج الدفعة الـ 46 من طلاب جامعة الملك عبدالعزيز بجدة بمختلف التخصصات والدرجات العلمية، بحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ووزير التعليم الدكتور أحمد العيسى وعدد من المسؤولين ومديري القطاعات الحكومية بالمنطقة، وأولياء أمور الطلاب، وذلك في الاستاد الرياضي بالجامعة.
وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات.
وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم، ثم انطلقت مسيرة الخريجين، بعدها ألقى الطالب عبدالسلام القرني كلمة الخريجين، رحب فيها براعي الحفل والحضور، وقال “حياكم الله في يوم تخرجنا وزفافنا إلى ميادين العمل، هذا اليوم الذي طالما انتظرناه جميعا، بكم وبجهودكم بعد توفيق الله سبحانه وتعالى نلنا أسمى المراتب والعلوم، لنتمكن من خدمة ديننا ومليكنا ووطننا”.
وخاطب زملاءه الخريجين بقوله “الآن بعد أن حانت لحظة وداع جامعتنا الغالية ومهد تميزنا ومنبع علمنا، نسأل الله أن يبارك خطانا ويحقق آمالنا لنكون قيادات المستقبل”.
عقب ذلك أدى خريجو الكليات الصحية القسم معاهدين الله سبحانه على الجد والإخلاص والأمانة والوفاء للدين ثم المليك والوطن، ثم منح مدير الجامعة الدرجات العلمية المستحقة كلا في تخصصه بعد إنهاء الطلاب متطلبات الحصول على درجات الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي والبكالوريوس والدبلوم وفقا للمناهج والخطط المعتمدة.
ثم ألقى مدير الجامعة كلمة أعرب خلالها عن شكره وتقديره لمستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة على تشريفه حفل خريجي جامعة المؤسس، ثم أعلن منح الدرجة العلمية للخريجين.
ثم ألقى معالي مدير الجامعة كلمة أعرب خلالها عن شكره وتقديره لسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة على تشريفه حفل خريجي جامعة المؤسس ، ثم أعلن معاليه منح الدرجة العلمية للخريجين .
من جانبه عبر عميد القبول والتسجيل الدكتور عابد المشايخي عن شكره لسمو أمير منطقة مكة المكرمة على تشريفه ورعايته لحفل تخريج الدفعة الـ 46 من طلاب جامعة الملك عبدالعزيز , والتي تسعد بتخريج هذه السواعد الشابة لتشارك في التنمية الشاملة التي تشهدها مملكتنا الحبيبة.