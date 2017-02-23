دشنت مدرسة الرحمانية الابتدائية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مبادرة تطوعية عبارة عن حملة للتبرع بالدم للجنود المرابطين بالحد الجنوبي تحت شعار #جنودنا_حُماة_جنوبنا_نهديكم_دماءنا
وقد شارك في الحملة التي انطلقت الاربعاء 24 / 5 / 1438 ضباط و أفراد من القطاعات العسكرية بمكة المكرمة و مدراء ومشرفين بتعليم مكة ورجال أعمال و مدراء مدارس ولاعبين من الوسط الرياضي و أولياء أمور الطلاب ومنسوبي المدرسة يتقدم المتبرعين قائد المدرسة سعد القرني .
وأوضح قائد المدرسة أن الحملة شهدت إقبالاً كبيراً من المتبرعين بالدم حيث تم التنسيق مسبقاً مع إدارة تعليم مكة ومع الشؤون الصحية بمكة المكرمة التي رحبت بالفكرة ووفرت عربة تبرع بالدم مجهزة بطاقم طبي متكامل تكون متواجده أمام المدرسة
وكشف القرني أن عدد المتبرعين بلغ في اليوم الأول خمسين متبرعاً و ٢٥ لتراً تقريباً من الدم وأن هذه الحملة للتبرع بالدم للأبطال الذين قدموا أنفسهم ودمائهم لحماية الوطن ومقدساته وما هذه الحملة إلا استشعارًا بفضلهم – بعد الله – في الحفاظ على حدود بلادنا، ودفع العدوان عن أراضيها، داعياً الله أن يحفظ المملكة ويديم عليها أمنها واستقرارها ..