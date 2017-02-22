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انطلقت صباح اليوم الأربعاء فعاليات الملتقى التوعوي ” ديننا قد طاب ” الذي تنظمه ادارة التوعية الاسلامية للبنات بتعليم جدة وذلك بمدارس البيان الأهلية بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية نور باقادر و مديرة إدارة التوعية الإسلامية عبير الثقفي وعدد من الاكاديميات وقيادات التعليم، وجمع من رائدات التوعية والمعلمات وقائدات المدارس .
افتتحت الملتقى مديرة إدارة التوعية الإسلامية بتعليم جدة بكلمة استعرضت فيها أهمية الملتقى وانه خاص بسيرة وأثر رسول الأمة الإسلامية محمد عليه الصلاة والسلام ، وقدمت نبذة عن الملتقى وأهدافه .
من جانبها امدت ” باقادر ” في كلمة لها بأنه شرف وفضل عظيم بأن يقام هذا الملتقى الذي يهدف إلى غرس القيم التربوية وتوجيه السلوك من خلال حماية الفكر بإتباع سيرته عليه الصلاة والسلام ، وقدمت شكرها لجميع القائمين
عليه من فكرة وتنظيم ورعاية ومشاركات بأوراق العمل .
ثم بدئت جلسات الملتقى حيث قدمت رئيسة اللجنة الاستشارية النسائية بجمعية خيركم الدكتورة فاطمة نصيف ورقة عمل عنوانها ” منة الله على المؤمنين ببعثة الرسول صلى الله علية وسلم ”
ثم قدمت مديرة مركز التميز المؤسسي بإدارة تعليم جدة الدكتورة جواهر مهدي ورقة بعنوان ” معالم التصحيح النبوي للأخطاء وتميزه ”
وأختتم اليوم الأول من الملتقى بورقة عمل قدمتها الدكتورة فاتن حلواني من جامعة الملك عبدالعزيز بعنوان ” الهجرة النبوية والتحول المبارك ”
يشار الى أن الملتقى الذي لقي اقبالا كبيرا من اوساط الميدان التعليمي سيواصل فعالياته يوم غد الخميس بعدد من اوراق العمل المتخصصة في ايضاح السيرة النبوية الشريفه واثرها في الحياة والدروس المستفادة منها