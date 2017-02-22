قام معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى صباح اليوم (الأربعاء) بجولة مفاجئة لعدد من مدارس جدة, حيث شملت الجولة ابتدائية عبدالرحمن بن عوف, ومتوسطة ابن عقيل, وثانوية النهروان, التقى خلالها بقادة المدارس والمعلمين والطلاب, وقام الوزير بجولة على الفصول الدراسية ومصادر التعلم وحضر عددا من فعاليات اليوم الدراسي, وتحدث مع الطلاب واستمع لارائهم .
وأشاد وزير التعليم بالانضباط في اوساط الطلاب والمعلمين في المدارس التي زارها اليوم (الأربعاء) كما حث أبناءه الطلاب في المرحلة الثانوية على تحديد أهدافهم المستقبلية, والعمل من أجل تحقيقها منذ وقت مبكّر.