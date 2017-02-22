تعتزم إدارة تعليم الكبار بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة بمكة المكرمة إقامة مسابقة خاصة بالقرآن الكريم تستهدف الدارسين في مدارس تعليم إدارة تعليم الكبار.
وقال فهد الشلوي مدير إدارة تعليم الكبار ان المسابقة تأتي بالتعاون مع إدارة التوعية الإسلامية يُشارك فيها الدارسين بمدارس تعليم الكبار إيماناً وانطلاقاً من اهتمام وزارة التعليم وإدارة تعليم مكة بالقرآن الكريم.
وبين الشلوي أن المسابقة قد حددت عدد من الشروط للالتحاق بها وهي :
أن يكون لمتسابق حافظ لجزأين على الأقل من القرآن الكريم
أنتكون المسابقة لجزأين يحددها المتسابق
مراعاة اختيار المرشح من قبل لجنة التحكيم والتي تضم اثنين من معلمي المدرسة الحافظين لكتاب الله
رفع اسم المتسابق بخطاب رسمي من المدرسة لإدارة تعليم الكبار
وأوضح الشلوي أن المسابقة تأتي على خطة زمنية قد أعدت مسبقاً حيث سيتم إجراء المسابقة على مستوى المدرسة وتكون خلال الأسبوع الخامس والسادس من 6 /6 – 17 /6 / 1438هــ ، كذلك يتم ترشيح دارس واحد من كل مدرسة ويتم رفع اسم الدارس لإدارة التعليم الكبار موعده أقصاه 23 / 6 / 1438 هــ
بعد ذلك يتم إجراء المسابقة النهائية خلال الأسبوع العاشر والحادي عشر وفق جدول معد لذلك ، ثم يكون تتويج الفائزين خلال الأسبوع الثاني عشر وسوف يحدد اليوم