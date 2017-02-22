دشن مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي رابط مبادرة منصة زمزم لتدريب منسوبات التعليم في الحد الجنوبي صباح اليوم الأربعاء الموافق: 25/ 5/ 1438 هـ بمكتبه بالإدارة، وذلك بحضور الدكتور طلال بن مبارك الحربي المساعد للشؤون التعليمية وبمشاركة مديرة عام التدريب والابتعاث بوزارة التعليم الأستاذة جواهر بنت صالح الشثري، ومدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم مكة الدكتورعبد الرحمن الغامدي، ومديرة إدارة تدريب البنات بمكة الدكتورة جميلة الحربي.
وتهدف مبادرة تعليم مكة لتدريب منسوبات التعليم في إدارات التعليم بالحد الجنوبي على الاستراتيجيات الداعمة للعملية التعليمية بتقنية التدريب عن بُعد، انطلاقاً من أهداف خطة وكالة التعليم 1438/ 1439هـ، كما تهدف المبادرة لتحسين استقطاب المعلمات وتأهيلهن.
من جهته ثمّن مدير إدارة التدريب للمدير العام تدشينه للبرنامج الذي انطلق تنفيذه في الفصل الدراسي الثاني الحالي لـــ( 5 ) إدارات تعليمية بالحد الجنوبي؛ بإجمالي ( 41.83) معلمة، وتستهدف المرحلة الأولى تدريب 12.000 معلمة بنسبة 30%.
فيما تشمل آلية التدريب؛ تدريب غير تزامني بواقع (9) برامج، وتدريب تزامني مباشر بواقع (8) برامج تدريبية، يشارك في تنفيذه مدربون ومدربات من مشرفي ومشرفات إدارة التدريب بتعليم مكة والوزارة.
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يشمل 5 إدارات تعليمية بالحد الجنوبي
مدير تعليم مكة يدشن رابط زمزم للتدريب عن بُعد
صحيفة التعليم : مكة المكرمة - صالح السلمي
دشن مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي رابط مبادرة منصة زمزم لتدريب منسوبات التعليم في الحد الجنوبي صباح اليوم الأربعاء الموافق: 25/ 5/ 1438 هـ بمكتبه بالإدارة، وذلك بحضور الدكتور طلال بن مبارك الحربي المساعد للشؤون التعليمية وبمشاركة مديرة عام التدريب والابتعاث بوزارة التعليم الأستاذة جواهر بنت صالح الشثري، ومدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم مكة الدكتورعبد الرحمن الغامدي، ومديرة إدارة تدريب البنات بمكة الدكتورة جميلة الحربي.
دشن مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي رابط مبادرة منصة زمزم لتدريب منسوبات التعليم في الحد الجنوبي صباح اليوم الأربعاء الموافق: 25/ 5/ 1438 هـ بمكتبه بالإدارة، وذلك بحضور الدكتور طلال بن مبارك الحربي المساعد للشؤون التعليمية وبمشاركة مديرة عام التدريب والابتعاث بوزارة التعليم الأستاذة جواهر بنت صالح الشثري، ومدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم مكة الدكتورعبد الرحمن الغامدي، ومديرة إدارة تدريب البنات بمكة الدكتورة جميلة الحربي.
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