كرم مساعد مدير تعليم منطقة تبوك للشؤون المدرسية إبراهيم بن حسين العمري صباح اليوم الأربعاء في مكتبه المدارس المتميزة في تطبيق لائحة الاشتراطات الصحية في المقاصف المدرسية وفق تقارير الزيارات الميدانية لمشرفي المقاصف المدرسية بإدارة خدمات الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول. ونوه المساعد بتميز المدارس في هذا الصدد وأهمية الارتقاء ببيئة المقاصف المدرسية خصوصاً على صعيد تطبيق الاشتراطات الصحية المعتمدة التي تحقق المستوى الصحي الغذائي المنشود مشيداً بدور قيادات المدارس والمعلمين للعناية بأبنائنا الطلاب. وحضر التكريم مساعد مدير إدارة خدمات الطلاب فيصل العنزي ومشرف المقاصف المدرسية حاتم الحربي ومشرف الإدارة المدرسية سعود العنزي وبتعليم تبوك.