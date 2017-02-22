كرم مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي المتدربين ببرنامج “إعداد المدربين ” بنسخته الثانية صباح اليوم الأربعاء الموافق: 25/ 5/ 1438هـ بقاعة الأستاذ عليوي القرشي بالإدارة، وذلك بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الدكتور طلال بن مبارك الحربي ومدير إدارة التدريب والابتعاث الدكتور عبد الرحمن بن حمود الغامدي.
وشكر المدير العام إدارة التدريب على هذه الخطوة التدريبية الرائدة التي تأتي متزامنة مع تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، مشيراً إلى أن التدريب هو لغة العصر التي تُقدم الإضافة وتُحدث التغيير، وأنه هو السبيل لتطوير أداء المعلمين وتحسين المنظومة التعليمية بأكملها.
من جهته ثمّن مدير إدارة التدريب والابتعاث الدكتور عبد الرحمن الغامدي للمدير العام ومساعده للشؤون التعليمية رعايتهم لهذا التكريم ل22 متدرباً اجتازوا بجدارة دورة إعداد المدربين، والتي استمرت لمدة أسبوعين في الفصل الدراسي الأول لهذا العام، وشارك فيها خمسة مدربين متميزين في هذا البرنامج المميز الذي يهدف لتطوير مهارات المشرفين التربويين في التدريب التربوي.
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مدير تعليم مكة يكرم 22 متدرباً ببرنامج إعداد المدربين
صحيفة التعليم : مكة المكرمة - صالح السلمي
كرم مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي المتدربين ببرنامج “إعداد المدربين ” بنسخته الثانية صباح اليوم الأربعاء الموافق: 25/ 5/ 1438هـ بقاعة الأستاذ عليوي القرشي بالإدارة، وذلك بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الدكتور طلال بن مبارك الحربي ومدير إدارة التدريب والابتعاث الدكتور عبد الرحمن بن حمود الغامدي.
كرم مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي المتدربين ببرنامج “إعداد المدربين ” بنسخته الثانية صباح اليوم الأربعاء الموافق: 25/ 5/ 1438هـ بقاعة الأستاذ عليوي القرشي بالإدارة، وذلك بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الدكتور طلال بن مبارك الحربي ومدير إدارة التدريب والابتعاث الدكتور عبد الرحمن بن حمود الغامدي.
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