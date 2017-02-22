انطلقت اليوم في مكتب التعليم بشرق مكة المكرمة مسابقة مؤذن مكة في مرحلتها الثانية بإشراف مباشر من لجنة تحكيم مكونة من منسقي مشروع القيم النبوية في المكتب يرأس هذه اللجنة مؤذن الحرم المكي الشيخ سهيل حافظ
الجدير بالذكر أن عدد الطلاب المتسابقين في كل المراحل أكثر من ثلاثين طالباً يرشح منهم ثلاثة طلاب من كل مرحلة طالب للدخول في التصفيات النهائية . افتتح اللقاء مساعد مدير مكتب الشرق للشؤون التعليمية الأستاذ سالم الفاهمي مرحباً بالحضور ومؤكداً على أهمية المسابقة التي تعتبر أهم المسابقات وأفضلها على مستوى مكة حيث أنها تؤكد على شعيرة الأذان هذه الشعيرة العظيمة وكذلك بأشرف مباشر من مؤذني الحرم المكي الشريف .
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