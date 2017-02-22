برعاية المساعد للشؤون التعليمة بإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور طلال بن مبارك الحربي، أقام مكتب التعليم بشمال مكة شراكةً مجتمعية مع مركز حي النزهة لتكريم ( ٤٠٠ ) طالب متفوق خلال الفصل الدراسي الأول لعام ٣٧-١٤٣٨هـ .
حيث بدأ الحفل بآي من القرآن الكريم فنشيد ترحيبي بالضيوف والمعلمين والطلاب وأولياء أمورهم، ثم كلمة لمدير مكتب الشمال الدكتور عبدالله الحارثي رحب فيها بالحاضرين من قادة ومعلمين وطلاب وأولياء أمورهم، وهنأ الطلاب المتفوقين في الفصل الدراسي الأول لهذا العام، وشكر جميع المعلمين وأولياء أمور الطلاب على جهودهم التي أينعت وأثمرت التفوق والتميز لأبنائهم الطلاب، كما شكر الحارثي مركز حي النزهة ممثلاً بالشيخ عدنان أمين حافظ على جهوده في دعمه لأبنائنا الطلاب وعلى وقوفه السخي والدائم في هذا الحفل التكريمي، فيما تخلل البرنامج عدة فقرات وعروض عن الحياة المكية.
واختتم الحفل بكلمة لراعي الحفل الدكتور طلال الحربي بيّن فيها أن القطاع الحكومي والخاص والخيري إذا اجتمعت وتكاملت يتحقق النجاح والإبداع، وخاصة إذا كان هذا من أجل أبنائنا الطلاب، وأشاد بدور الأسرة وما تبذله من جهود وتعاون مع إدارة المدرسة ليكون ابنها متميزا، كما أشاد بجهود قادة المدارس والمعلمين ليروا طلابهم في متفوقين ومحققين لمراكز مشرفة مستقبلاً. وأثنى المساعد على الشيخ عدنان حافظ داعم العمل الخيري وما يبذله من تعاون وشراكة مجتمعية مع التعليم كما شكر مكتب الشمال على هذا العمل المتكامل. وفي نهاية الحفل تم تكريم المدارس والطلاب المتفوقين وأُخذت الصور التذكارية.
الأخبار الرئيسية
جديد الأخبار
بمشاركة مركز حي النزهة
الحربي يكرم 400 طالب متفوق بمدارس شمال مكة
صحيفة التعليم : مكة المكرمة - صالح السلمي
برعاية المساعد للشؤون التعليمة بإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور طلال بن مبارك الحربي، أقام مكتب التعليم بشمال مكة شراكةً مجتمعية مع مركز حي النزهة لتكريم ( ٤٠٠ ) طالب متفوق خلال الفصل الدراسي الأول لعام ٣٧-١٤٣٨هـ .
برعاية المساعد للشؤون التعليمة بإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور طلال بن مبارك الحربي، أقام مكتب التعليم بشمال مكة شراكةً مجتمعية مع مركز حي النزهة لتكريم ( ٤٠٠ ) طالب متفوق خلال الفصل الدراسي الأول لعام ٣٧-١٤٣٨هـ .
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.m3llm.net/?p=244170