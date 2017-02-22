ألزمت وزارة التعليم جميع مسؤوليها وموظفيها ومسؤولي إدارات التعليم بضرورة استخدام البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة؛ لتبادل المخاطبات والوثائق الإلكترونية داخل الوزارة وخارجها.
جاء ذلك في تعميم لمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى وجهه لقطاعات الوزارة “التعليم العام والتعليم الجامعي” وإدارات التعليم.
ويأتي ذلك بعد ما لوحظ العديد من مسؤولي وموظفي الوزارة يستخدمون البريد الإلكتروني الشخصي للمخاطبات الرسمية داخل وخارج الوزارة مما يعد مخالفة للتعاميم الصادرة سابقًا والمبنية على قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالتعاملات الإلكترونية.
الرجاء إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني. سيتم إرسال رابط إلى بريدك الإلكتروني تستطيع من خلاله إنشاء كلمة مرور جديدة.