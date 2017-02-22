كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير اليوم الطالب عبدالملك الأسمري من ابتدائية التحفيظ بأبها ، بمناسبة حصوله على المركز الثالث عالميا في الرياضيات الذهنية ، والطالب عبدالعزيز الشهراني ، من ثاتوية أبها الأولى بمناسبة حصوله على المركز الرابع عالميا في العلوم . وذلك بحضور مدير عام التعليم الأستاذ جلوي آل كركمان ، ومدير إدارة الموهوبين الأستاذ علي ناصر ، ومدير العلاقات العامة الأستاذ أحمد عائض آل مفرح , ومن جانب اخر ثمن آل كركمان لسمو أمير عسير رعايته ودعمه للموهوبين ولبرامج التعليم في المنطقة.