اختتمت فعاليات الدراسة الأولية للشارة الخشبية التي أقيمت بمركز الأمير أحمد بن عبدالعزيز الكشفي بمعهد العاصمة النموذجي التي افتتحها مدير عام المعهد الأستاذ عادل الطخيم والتي استمرت أربعة أيام وتخللها العديد من الدورات التدريبية منها دورة الحركة الكشفية (تعريفها- مبادئها -أهدافها -تاريخها عالمياومحليا-الهيكل التنظيمي للجمعية) قدمها القائد الكشفي بندر المشعلي.ودورة التقاليد الكشفية التي قدمها القائد الكشفي يوسف كشر. ودورة تدريبية بعنوان الطريقة الكشفية قدمها القائد علي الزوبع. فيما كان للقائد الكشفي نواف الجمعان جلسة تدريبية للحديث عن الزي الكشفي وشارات الهواية والجدارة وشارة الجمعية أما المفوض الكشفي فهد النهيو فقد تحدث عن تطبيق التقاليد الكشفية بأنواعها (اللجنة الكشفية) وقد أقيمت دورة تدريبية بعنوان ( للقيادة المتميزة والفعالة) قدمها القائد خالد العبد السلام وكذلك أقيم حفل السمر لجميع الفرق المشاركة .وقام الوفد العُماني بزيارة المعسكر وتم تبادل الأوسمة والهدايا وقد قام سعادة أ.د عبدالله الفهد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية بزيارة لفعاليات البرنامج بحضور مدير عام المعهد .
وبارك الفهد خلال اللقاء مايقوم به معهد العاصمة من جهود في تأهيل القادة الكشفيين وما يقدمه مركز الأمير أحمد بن عبدالعزيز الكشفي من برامج وفعاليات تحقق أهدافه الكشفية مشيداً بدور المعهد منذ التأسيس في تفعيل الجانب الكشفي والذي كان ولازال رافداً مهماً للحركة الكشفية بالمملكة.
وقد حضر الحفل الختامي مفوض تنمية العضوية بجمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن عمر جحلان ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية الأستاذ عبدالرحمن الحبيش ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام الأستاذ سيف السبيعي الذي تم خلاله إقامة مخيم طبقت فيه الأسس الكشفية في المخيمات اشتملت على مهارات الطهي الخلوي، وأنواع النيران والمواقد وممارسة لفنون الحبال .
وبين قائد الدراسة المفوض الكشفي فهد بن ناصر النهيو، أن الدارسين أصبح بمقدورهم شرح المفاهيم الأساسية للحركة الكشفية ، ولديهم القدرة على وصف ومعرفة الطريقة الكشفية ، وممارسة التقاليد الكشفية ، وإلمام كامل بلائحة الزي الكشفي .
وأشاد مدير عام المعهد الأستاذ عادل الطخيم بالمشاركين ، وماقدموا من جهود وخاصة في خدمة ضيوف الرحمن ، وأكد على أهمية العمل الكشفي والتطوعي خاصة عندما يرتبط بالعمل الانساني ، وأن المعهد مستعد لدعم العمل الكشفي وتفعيل مجالاته.