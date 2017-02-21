رعى مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنين بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف الأستاذ فهاد الذويبي الحفل التكريمي للطلاب الفائزين في المسابقة العلمية “قياس” التي نظمتها مدارس تربية الأبناء الأهلية “المرحلة الابتدائية” بحضور مدير مكتب التعليم بغرب الطائف محمد المالكي ومدير إدارة الإعلام التربوي عبدالله الزهراني وقائد المدرسة حسين الثقفي ومالك المدارس محمد بن مرزوق القرشي وعدد من المعلمين وأولياء الأمور والطلاب ، واشتمل الحفل على العديد من الكلمات والفقرات المختلفة ، وقدم الذويبي في كلمته شكره وتقديره لمنسوبي المدرسة على ما يقدمونه من جهود تجاه أبناءهم الطلاب مشيداً بالمسابقة وروح التنافس بين الطلاب ، وفي ختام الحفل تم تكريم الطلاب الفائزين والمعلمين بشهادات تقدير ومبالغ مالية.