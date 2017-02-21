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تدشن مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية نور باقادر صباح غد الأربعاء البرنامج التوعوي ” ديننا قد طاب ” بمدارس البيان الأهلية ، ويستمرعلى مدار يومين .
وأوضحت مديرة إدارة التوعية الإسلامية عبير الثقفي أن الملتقى يهدف إلى التعريف بملامح التربية النبوية وعظمة غاياتها ورقي أساليبها وتنوع وسائلها وبناء شخصية الناشئة على الهدى النبوي ليمكنه من المشاركة بسلوكه وعلمه وعمله في رقي مجتمعه ووطنه وأمته والحضارة ، ويستهدف جميع منسوبات الميدان التعليمي ..
واضافت أنه خلال يومي الملتقى ستناقش عدد من أوراق العمل القيمة يقدمها عدد من الأكاديميات والتربويات .