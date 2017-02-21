عقد لقاء تنسيقي لمعلمي اللغة العربية بمدارس مكتب التعليم بشرق الدمام الحكومية والأهلية للمشاركة في مشروع تحدي القراءة العربي في مدارس الحصان الأهلية بالدمام. وكان اللقاء حول كيفية تفعيل جوازات القراءة بشكل متميز. وعقداللقاءبإشرافالأستاذ يعن الله الزهراني مشرف اللغة العربية بمكتب تعليم شرق الدمام، والأستاذ عبد اللطيف جندي من مدارس الحصانالأهلية ، وذلك للإجابة عن استفسارات المعلمين من مدارس قطاع شرق الدمام ، وقد تم التوصل إلى أن القراءة هدف سامِ نسعى إليه جميعاً ودائماً في كل الأوقات ، وأكد الزهراني على أهمية إعداد الطلاب وتهيئتهم بأفضل صورة من أجل تصفيات المنطقة والتي من المقرر أن تنطلق الشهر القادم.