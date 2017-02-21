عقدت لجنة مشروع تحدي القراءة العربي بإدارة تعليم تبوك اليوم اجتماعا برئاسة مساعد مدير عام التعليم لشؤون البنين ماجد بن عبدالرحمن القعير وحضور أعضاء اللجنة وقد ناقش الاجتماع آلية مشاركة طلاب منطقة تبوك في المشروع والخطة الزمنية لتنفيذه وأهمية تحفيز وتشجيع الطلاب للمشاركة في التحدي بوصفه المشروع الرائد في الوطن العربي كما أشاد الاجتماع بجهود مشرفي المشروع بالمدارس ومشاركاتهم الفاعلة
وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك قد أصدرت تعميما لكافة مدارس البنين والبنات بالمنطقة بالتوجيه لمشاركة أكبر عدد ممكن من الطلاب والطالبات في مشروع تحدي القراءة العربي وذلك وفق الإطار المنظم للمشروع .