قامت مدرسة سعد بن أبي وقاص الإبتدائية بالدمام بتكريم الطلاب المتفوقين للفصل الدارسي الأول لعام 1437/1438هـ وعددهم 60 طالباً ،بحيثحصل الثلاثة أوائل من كل فصل على الجائزة . وكان التكريم بحضور ورعاية قائد المدرسة الأستاذ عادل عبدالكريم النافع الذي حث الطلاب المتفوقين على بذل مزيد من التفوق والإستمرار في نفس التميز والعطاء ، والجد والإجتهاد والمثابرة في سبيل الحصول على المراكز الثلاثة الأولى ، منوهاً بالدور الكبير الذي يقوم به معلموا المدرسة والمرشد الطلابي للحصول على مخرجات تعليمية ممتازة .شاكراً للجميع مابذلوه من جهد في سبيل الإرتقاء بالعملية التعليمية نحو التميز والتألق .
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