وقعت متوسطة الخليج المتوسطة ولجنة التنمية الإجتماعية الأهلية عقد شراكة مجتمعية لأحياء وسط الدمام تحقيقاً للتعاون والتكامل المجتمعي ، ويأتي توقيع الشراكة المجتمعية تحقيقاً لأهداف التعاون والتكامل المجتمعي ، بالإضافه إلى دعم البرامج والأنشطة الطلابية سواء داخل المدرسة أوخارجها . كما تحقق هذه الشراكة إستفادة الطرفين من الإمكانيات المتوفرة لدى الطرف الآخر ، وجاء توقيع عقد الشراكة بناء على موافقة الطرفين على إطلاق مشروع الشراكة المجتمعية ومثل المدرسة القائد عبدالله بن مسفر القحطاني بينما مثل لجنة تنمية وسط الدمام الأستاذ سعود أحمد مسودي .