بحضور مدير النادي الطلابي الثقافي بإدارة تعليم حفر الباطن الأستاذ عبدالله بن مفلح الشمري استضافت مدارس المحافظة الأهلية اليوم الثلاثاء الموافق 1438/5/24هـ مسابقة مذيع المستقبل بعنوان (أبطالنا في الحد الجنوبي) بمشاركة أكثر من
(75 ) طالباً وسط جو من المنافسة الشريفة.
وتهدف المسابقة إلى تعزيز القيم الوطنية ، وتؤكد على قيم الولاء للوطن ومقدساته ،واكتشاف مواهب الطلاب في التقديم الإذاعي ، وأن يكتسب الطالب مهارات إذاعية جديدة ،وأن يتبادل الطالب الخبرات الإعلامية مع أقرانه الطلاب ،وأن يوظف هذه الخبرات بالمواقف الحياتية المختلفة.
وبدأت المسابقة بالتعريف بالبرنامج وتسجيل المشاركين وتقييمهم وفق العناصر التالية (الثقة بالنفس ،المظهر العام ،اللباقة وحسن التصرف ،جودة الإلقاء ،وضوح الصوت والطلاقة اللغوية ، القدرة على التلوين الصوتي وتنويع الإلقاء ، سلامة مخارج الحروف ) ليختتم البرنامج بتوثيقه وإعداد التقرير الختامي .
الجدير بالذكر أن لجنة التقييم قد ضمت الأستاذ فهد بن عبدالله الفراج المعلم بمدرسة الإمام الطبري ، ورائد النشاط بثانوية البراء بن مالك الأستاذ عبدالله بن حزول العنزي .
وفي الختام قدم الأستاذ فهد بن سعود السياري مشرف النشاط الثقافي بالإدارة شكره لمدارس المحافظة الأهلية على حسن الإعداد والتنظيم والتنسيق للإستضافة.