دشنت مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بمنطقة مكة آمنة محمد الغامدي مبادرة رشاقة لخفض معدلات السمنة لدى الطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية وذلك يوم الثلاثاءالموافق ١٤٣٨/٥/٢٤هـ ، حيث ألقت كلمتها نيابة عنها مديرة وحدة تطوير المدارس ناهد القريصي والتي عبرت عن بالغ سعادتها بتطبيق الابتدائية التاسعة والأربعين كأول مدرسة مطبقة للمبادرة بتعليم مكة هذه المبادرة الرائعة والتي لها دور كبير في الحد من السمنة لدى الطالبات ، كما أبانت بأن هذه المبادرة تعالج قضية مهمة تفشت في أبناءنا وبناتنا بسبب سوء التغذية ،مبينة ً أهمية تعزيز ثقافة الرشاقة في نفوسهن ومدى أهمية توعيتهن لتناول الغذاء المفيد وترغيبهن في ممارسة الرياضة حفاظاً على صحتهن ورشاقتهن ، متمنيةً بأن تطبق هذه المبادرة على جميع المدارس وتكون جميع مدارسنا معززة للصحة .
نفذت المبادرة المرشدة الصحية عفت الظاهري بقيادة قائدة المدرسة هند بهادر وبحضور مديرة وحدة تطوير المدارس ناهد القريصي ومساعدة مدير إدارة خدمات الطالبات بثينة باجودة ومساعدة مدير إدارة الصحية المدرسية ومنسقة برنامج السمنة في تعليم مكة حنان تمنكاني ومديرة الوحدة الصحية الثانية الدكتورة لينا بهادر ومنسقة المبادرة من وزارة الصحة الدكتورة فتحية فطاني ورشا مغربي ومشرفة الصحة المدرسية نجوى الشهري وذلك تحت إشراف مديرة مكتب تعليم غرب مكة رضية الخطابي التي تقدمت بجزيل الشكر لقائدة المدرسة هند بهادر ومنفذة المبادرة المرشدة الصحية عفت الظاهري وكل من ساهم في تقديم يد العون في تعزيز هذه المبادرة الجديرة بالذكر ، مبينةً أهمية توعية الطالبات وتثقيفهن نحو مخاطر السمنة وضرورة تعديل السلوك من جميع الجوانب المحيطة بالطالبة وعدم التركيز فقط على المستوى الدراسي فقط وإنما يجب كذلك رعايتها صحياً وغذائيا وذلك بالمحافظة على تناول الغذاء الصحي والنوم السليم المبكر وتجنب السهر وممارسة النشاط الرياضي واتباع برنامج صحي وكل مامن شأنه أن يقي الطالبة من الوقوع في مخاطر السمنة ويحافظ على سلامتها الصحية .
هذا وقد استهل البرنامج بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم عقبه كلمة قائدة المدرسة هند بهادر التي رحبت بجميع الحاضرات على حضورهن الفاعل و تقدمت بالشكر الجزيل لكل من ساند ودعم هذه المبادرة وذلك لما لها من أثر كبير بارز في الحد من السمنة لدى طالباتنا ، مبينةً بأنها تشعر بالفخر والاعتزاز بأن من الله على الابتدائية التاسعة والأربعون وتكون أول مدرسة بنات بتعليم مكة تطبق هذه المبادرة، مشيرةً إلى أنه تم عقد شراكات مجتمعية مع مركز جدة الدولي للسكر وعيادات البدر بمنطقة مكة المكرمة وذلك ليقوموا بالتوعية التامة عن مخاطر السمنة التي تهدد حياة أبناءنا ،مضيفةً بأن مديرة الوحدة الصحية الثانية الدكتورة لينا بهادر والدكتورة فتحية فطاني ورشا المغربي من وزارة الصحة أشرفن على هذه المبادرة وكذلك بمتابعة مسؤولة الصحة المدرسية المشرفة التربوية نجوى الشهري ، متمنيةً أن تؤتي هذه المبادرة ثمارها عل أبناءنا وبناتنا كونها تعتبر كإحدى المبادرات التي تسعى الصحة من خلالها لحشد الموارد والجهود المشتركة مع الجهات المعنية على المستوى الوطني لتخفيف عبء السمنة على المواطن والمجتمع.
تلا ذلك كلمة مساعدة مديرة إدارة الصحة المدرسية ومنسقة برنامج السمنة بتعليم مكة حنان تمكناني والتي أشارت بأن هذه المبادرة ستنفذ في ست مناطق من مناطق المملكة العربية السعودية وهي ( الرياض وجدة ومكة المكرمة والجوف والمنطقة الشرقية ونجران ) وتطبق في المدارس المعززة للصحة والبالغ عددها ١٧٠ مدرسة حيث يستمر البرنامج لمدة خمس سنوات متواصلة ، مبينةً بأن السمنة موضوع خطير يهدد حياة أبناءنا وذلك لارتباطه الوثيق بالعديد من الأمراص كمرض السكري وهشاشة العظام وأمراض القلب والسرطان وارتفاع ضغط الدم والتهاب المفاصل وغيرها ،مشيرةً إلى أهمية التوعية الصحية لطلابنا وطالباتنا ،متمنية أن تكون المبادرة مثمرة ومفيدة للجميع .
عقبها كلمة منسقة مبادرة السمنة الدكتورة فتحية فطاني وألقتها نيابةً عنها الأستاذة رشا مغربي وذلك بقولها : إن مبادرة رشاقة تسلط جل اهتمامها في خفض معدلات السمنة لدى الطالبات والطلاب في السن المدرسي في المملكة العربية السعودية بنسبة ٥٪ خلال الخمس السنوات القادمة في المدارس المختارة ، مبينةً بأن وزارة الصحة ووزارة التعليم تبنت هذه المبادرة لتحسين سلوكهم الغذائي ورفع الوعي الصحي لديهم لمخاطر السمنة وكيفية الوقاية منها وضرورة زيادة النشاط البدني وذلك لحمايتهم مما يحل بهم من أضرار ومشكلات صحية مستقبلية .
تلاها عرض فيلم وثائقي وتعريفي بالمبادرة، ثم تقدمت بعد ذلك المرشدة الصحية منفذة المبادرة عفت الظاهري بالتحدث عن مبادرتها وذلك بأنها بدأت بحساب أوزان الطالبات وقياساهن ومن ثم حصر حالات السمنة وقامت بعمل خطة للمبادرة بقيادة الدكتورة لينا بهادر وباجتماعات مكثفة مع قائدة المدرسة لتدارس المبادرة من جميع الجوانب ، وعرضت الفكرة على أولياء الأمور الذين أبدو كل حفاوة وقناعة بالمشروع وشجعوا الفكرة وساهموا في الالتزام بالبرنامج ، وتم كذلك التواصل مع أخصائية تغذية بمستشفى النور لمتابعة الطالبات والمساهمة في توعيتهن ، وفعلاً تكللت المبادرة بالنجاح وانخفضت أوزان الطالبات خلال أسبوعين ونصف وذلك بمقدار ثلاث كيلو ، وعززت المدرسة الطالبات الملتزمات بالبرنامج وتوجتهن بتاج الجمال.
تلا ذلك تجربة الطالبة في زهير أبو رزيزة التي تحدت الصعوبات التي واجهتها مع السمنة وتحدثت عن تجربتها الناجحة والتي انخفض وزنها من خلالها و فازت بتاج الملكة.
ثم تقدمت مديرة الوحدة الصحية الثانية الدكتورة لينا بهادر بكلمة تحفيزية تشجع فاعلية هذه المبادرة في الحفاظ على صحة أبناءنا وبناتنا وأنه لايوجد شيء مستحيل مع الهمة العالية والعزيمة القوية ، مبينةً بأن إطلاق مبادرة رشاقة في مدارسنا تعد مبادرة جبارة لتعزيز نمط الحياة الصحية لدينا وتسهم بشكل كبير في الارتقاء بمستواهم التحصيلي كونهم جيدين صحياً وغذائيا وجسدياً .
استهدفت المبادرة منسوبات المدرسة وذلك بهدف الحد من السمنة لدى الطالبات ونشر التوعية للتميز بين الطعام المفيد والطعام الضار والترغيب في ممارسة الرياضة وخاصةً رياضة المشي .
هذا وقد تم افتتاح المعرض المصاحب للبرنامج وتنوعت من بعدها الفقرات بين أناشيد ومشاهد تمثيلية ورياضة خفيفة.
واختتم البرنامج بتكريم مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية آمنة الغامدي والحاضرة نيابةً عنها مديرة وحدة تطوير المدارس ناهد القريصي ومساعدة مديرة إدارة الصحة المدرسية حنان تمكناني ومنفذة المبادرة عفت الظاهري .
كما تم كذلك تكريم المدارس المشاركة في المبادرة حيث حصلت الثانوية الثامنة والعشرون على المركز الأول ، وحصلت الثانوية الحادية عشر على المركز الثاني ، وحصدت الثانوية السادسة والعشرون على المركز الثالث وكذلك تكرمت كلاً من ( الثانوية الخامسة والخمسون ،متوسطة وثانوية الفرسان ، مجمع تحفيظ القرآن الكريم الابتدائية الثامنة والمتوسطة والثانوية السابعة ، الثانوية السابعة والعشرون والخامسة كبيرات ، الابتدائية السادسة والسبعون ، الثانوية الثانية عشر ، والابتدائية السابعة بعد المائة ، المتوسطة الرابعة عشر والمتوسطة الرابعة والسبعون ، الابتدائية الرابعة والعشرون ، الابتدائية الواحد والخمسون ، المتوسطة الحادية عشر لتحفيظ القرآن الكريم و المتوسطة السابعة والخمسون .