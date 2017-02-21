انطلاقاً من أهمية الدور الإرشادي للمدرسة في حماية الطلاب من بعض المشكلات السلوكية ومنها مشكلة التنمر
فقد أقام مكتب التعليم بشرق مكة المكرمة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة صباح اليوم الاثنين الموافق 23-5-1438ه دورة تدربية للمرشدين الطلابيين بمكتب شرق مكة المكرمة استفاد منها أكثر من 30 مرشداً وتستمر لمدة يومين وذلك بتنسق مع شعبة التوجيه والإرشاد بالمكتب ـ
وافتتح اللقاء مدير المكتب اللقاء مرحباً بالحضور حاثاً إياهم على مضاعفة الجهد والتذكير بالدور الجوهري للمرشد الطلابي في العملية التعلمية والتربوية
وحث الثقفي المرشدين الطلابيين على تقديم الخدمات الإرشادية للطلاب حسب احتياجاتهم المختلفة
وكذلك تقديم الخدمات الإرشادية في مجال تعديل السلوك .
وشدد الثقفي حول ضرورة التواصل الفعال بين البيت والمدرسة، وتعزيز السلوك الإيجابي والتعاون مع المرشد الطلابي في انتهاج الأساليب الإرشادية والتربوية لمساعدتهم على التوافق السليم