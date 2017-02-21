قام قسم التوجيه والإرشاد بإدارة تعليم حفر الباطن بالتعاون مع دار الملاحظة الإجتماعية بمدرسة متوسطة وثانوية إبن البيطار حفل تكريم للطلاب المتفوقين دراسياً ، والمتميزين سلوكياً، وذلك بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ ماطر بن عويد الظفيري ، وبحضور مدير دار الملاحظة الأستاذ مطلق بن علوان الظفيري ،ورئيس التوجيه والإرشاد الأستاذ سامي بن مسلم الظفيري ، ومشرف الإختبارات والقبول الأستاذ شامان بن فيحان السهلي ومشرف التوجيه والإرشاد الأستاذ خالد بن راشد البشري ،وقائد المدرسة الأستاذ الحميدي بن حمدان الحربي ، ومنسوبوا المدرسة ودار الملاحظة .
حيث بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، تلى ذلك كلمة منسوبوا مدرسة إبن البيطار قام بإلقائها نيابة عنهم المرشد الطلابي الاستاذ عايد بن عيسى العنزي ، حيث تحدث فيها عن أهمية التميز والتفوق المدرسي للطلاب ، كما تحدث مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الاستاذ ماطر بن عويد الظفيري في كلمة ألقاها على الحضور عن أهمية التحفيز للطلاب وحثهم على الإستفادة من المدرسة والبرامج والفعاليات المقامة بدار الملاحظة أثناء تواجدهم بالدار وذكر مشرف التوجيه والإرشاد خالد البشري أن ما قام به القسم جزء من البرامج المخطط تنفيذها للأبناء وأن هناك برامج ستنفذ بالدار وسيستمر بإذن الله تكريم المتفوقين والمتميزين في كافة المجالات .وفي نهاية الحفل تم توزيع الجوائز والهدايا للطلاب المتفوقين والمتميزين سلوكياً.