دشن المدير العام للتعليم ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمةمبادرة خفض معدلات السمنة لدى الطلاب والطالبات ” رشاقة ” بمدرسة الحسين بن علي الثانوية

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