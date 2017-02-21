استقبل مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الدكتور طلال الحربي اليوم محكمو جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز فئة المعلم المتميز الذين يزون تعليم مكة.
ورحب الدكتور طلال الحربي بالمحكمين مقدماً لهم الشاكر والتقدير لهم وزيارتهم لتعليم مكة متمنياً أن تُحقق الجائزة أهدافها في خدمة الميدان التعليمي ،وكان في استقبالهم كل من مدير إدارة الجودة الشاملة خالد الحازمي ومشرف الجودة خالد الغامدي .
هذا وقد زار محكمو جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز فئة المعلم المتميز الأستاذ علي خلف الزهراني بابتدائية الإمام الطبري وتم الاطلاع على أدائه لأحد الدروس داخل حجرة الصف في درس لغتي وزيارة المعرض الذي يحتوي على منجزات ومبادرات من قبل طلابه
وتكونت اللجنة الزائرة لتعليم مكة من منسق عام الجائزة بوزارة التعليم الأستاذ عبدالله زاهي القرني وممثلي جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز فئة المعلم المتميز “حسن عبدالله الحمادي” محكم الجائزة ” وسالم جاسم السلومي واللذين أبديا رغبتهما الجامحة في نشر ثقافة الجائزة في مدارس تعليم مكة بنين وبنات
وتأتي هذه الزيارة نظراً لبدء المرحلة الثانية من التحكيم المركزي ” المقبلات الشخصية والزيارات الميدانية للفئات المشاركة في المنافسات الخليجية لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء المتميز للدورة “19”
تجدر الإشارة أن المعلم علي خلف الزهراني بابتدائية الإمام الطبري تم ترشيحه من قبل جائزة حمدان بن راشد للتميز التعليمي فئة المعلم المتميز بعد تطبيقه لمعاير الجائزة في فئة المعلم المتميز