الخفجي – عافت الشمري :
عقد مكتب التعليم بالخفجي صباح اليوم إجتماع قادة المدارس للفصل الدراسي الثاني وذلك في مجمع تحفيظ القرآن الكريم ، حيث بدأ الإجتماع بكلمة ترحيبيه من مدير المكتب منصور المضيبري بارك فيها للزملاء بداية الفصل الثاني مقدما شكره لجهوده المبذوله خلال الفترة المنصرمه .
ثم تطرق للحديث حول عدد من المواضيع حول الشأن التعليمي بالمحافظة ودور التعليم في تحقيق رؤية المملكة 2030 والخروج بأفضل المخرجات التعليمية .
كما أشار المضيبري لموضوع الحوكمة وأثرها في تحسين العملية التعليمية من خلال تطبيقها على المدارس والعمل بها .
فيما تحدث مساعد مدير المكتب للشئون التعليمية على السبيعي عن الأداء المدرسي وأثر مؤشرات الأداء بنوعية الكمي والنوعي في تحديد فرص النجاح بالمدارس والتعرف على المعوقات ومعالجتها .
وذكر السبيعي ضوابط الترشيح للاعمال القيادة بالمدرسة وخارجها وضرورة تطبيقها .
من جانبه تحدث مساعد مدير المكتب للشئون المدرسية سعد الغامدي عن ضرورة الإنتهاء من تحديث بيانات المعلمين وإعتمادها قبل الخميس القادم بالإضافة للحديث عن بعض القضايا المتعلقة بالصندوق المدرسي والنقل المدرسي .
وتطرق مساعد مدير المكتب للشئون الإدارية والمالية محمد الزعبي بالحديث عن الميزانية التشغيلية والأمن والسلامه مؤكدا على ضرورة الإنتهاء من تجهيز العهد للمدارس وبالذات المنقولين .
وقد جاء في ثنايا اللقاء الإشارة لحفل المتفوقين والذي يقام سنويا حيث حدد له موعدا في نهاية شهر رجب وسيكون مختلفاً هذا العام بحيث يكون في الفترة الصباحية .
هذا وشهد اللقاء عدد من المداخلات من قادة المدارس قبل ان يختتم بتوجيه الشكر لقائد مجمع تحفيظ القرآن الكريم على حسن الإستظافة .