احتفت اليوم الأحد الموافق ١٤٣٨/٥/٢٢
متوسطتا ناصر الدين الألباني وأبي بكر ابن عياش لتحفيظ القرآن الكريم بمكتب التعليم بمحافظة بحرة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة وبحضور سعادة مدير مكتب التعليم بمحافظة بحرة الأستاذ فيصل بن ذياب الحازمي ومساعده للشؤون التعليمية الأستاذ بندر المعبدي ومشرف التوجيه والإرشاد الأستاذ صالح القرني بتكريم كوكبة متميزة من الطلاب المتفوقين في نهاية اختبارات الفصل الدراسي الأول وعددهم 60 طالبا
و قد بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها نشيد فردي وكلمة الطلاب المتفوقين ثم ارتجل مدير المكتب كلمة للطلاب المتفوقين حثهم وشجعهم بعبارات تحفيزية ثم كلمة لقائد المدرسة الأستاذ حسن الزهراني شكر فيها الطلاب المتفوقين وأسرهم ثم كلمة لمشرف التوجيه والإرشاد الأستاذ صالح القرني ذكر فيها أهمية التوجيه والإرشاد للطالب وأثره في الحد من السلوكيات غير المرغوبة وبيانه للأثر الإيجابي لبرامجه ومنها برنامج تكريم الطلاب المتفوقين في ختام الحفل كرم مدير المكتب ومساعده مرشدي الطلاب بالمدرسة الأستاذ خالد الجهني والأستاذ عابد الحمراني لتميزهم في برامج التوجيه والإرشاد وقائد المدرسة الأستاذ حسن الزهراني لدعمه لهذه البرامج والأنشطة ثم التقطت صورة تذكارية للطلاب المتفوقين مع مدير التعليم بمكتب بحرة .