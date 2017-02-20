التقى سعادة مدير المكتب التعليم بمحافظة بحرة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ فيصل بن ذياب الحازمي صباح الاحد١٤٣٨/٥/٢٢ بمكتبه سعادة مدير الدفاع المدني بمحافظة بحرة العقيد عبدالله القرشي وبحضور رئيس التنمية الاجتماعية ببحرة الأستاذ أحمد البربري ومرافقيه وتم عقد اجتماع بشأن آلية الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني والذي تقرر في نهاية الاجتماع إقامة معرض بهذا الشأن في مدرسة ابن رشد الثانوية مع مشاركة جميع مدارس المحافظة في هذا المعرض بأعمال الطلاب للتوعية ونشرها بين أفراد المجتمع وبعد ذلك انتقل سعادة العقيد القرشي يرافقه المقدم طراد العتيبي والأستاذ البربري لمقر المدرسة للاطلاع على استعداداتها لإقامة المعرض وكان في استقبالهم قائد ثانوية ابن رشد غازي الجهني الذي رحب بالفكرة وابتدى استعداد المدرسة لذلك.