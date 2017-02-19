بحضور مشرف التربية البدنية بقطاع شرق الدمام بتعليم الشرقية أنور المقهوي ، ومشرف قطاعي الخبر والظهران عادل المخيمر ، أقيم صباح اليوم الأحد ، اللقاء التربوي الأول لمعلمي التربية البدنية (قسم التربية الخاصة) لــ15 معلماً يمثلون معلمي التربية البدنية الخاصة وبرامج الدمج لذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس الشرقية لقطاعات (الدمام،الخبر ،الظهران) ،والذي عقد بمركز مصادر التعلم بمدرسة أبي عبيدة بن الجراح المتوسطة بالدمام .
وأكد أنور المقهوي خلال لقائه بالمعلمين، بضرورة بذل أقصى الجهود لتفعيل خطط التربية الخاصة للتربية البدنية ، وحث المعلمين للتواصل فيما بينهم لأكتساب الخبرات اللازمة للتعامل مع جميع الفئات . كذلك على الاستفادة من اللقاء بما يخدم طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وبرامج الدمج لذوي الاحتياجات الخاصة بتعليم الشرقية .
وأضاف ، خلال ورشة العمل تم التطرق إلى : الدليل الارشادي للنشاط الطلابي لذوي الاحتياجات الخاصة ، البرامج والأنشطة الطلابية المقترحة ضمن خطة النشاط الطلابي الرياضي الخارجي، الأنشطة الطلابية لذوي الاحتياجات الخاصة ، أهمية الأنشطة الطلابية بمختلف مجالاتها وأثرها على طلاب التربية الخاصة من حيث الجوانب ( النفسية والاجتماعية والصحية والبدنية) ، الطرق والوسائل الكفيلة بتفعيل دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في أنشطة التعليم العام ، النظريات التربوية في تطوير حصة التربية البدنية الخاصة . على المشاركين الذين أكدوا استفادتهم من اللقاء بما يخدم طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ببرامج ومعاهد المنطقة الشرقية
وقدم شكره لإدارة مدرسة أبي عبيدة ولقائدها محمد السبيعي ، على ماوجده هو وزملائه من حسن تنظيم وإستقبال لإنجاح اللقاء ، كما شكر منسق اللقاء خالد البريت على حرصه وتفاعله الإيجابي مع قسم التربية البدنية الخاصة .