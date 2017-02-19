أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الإشراف التربوي الورشة الوزارية بعنوان( تقويم بناء الخطط الإشرافية لمكاتب التعليم وإدارات الإشراف التربوي بمكة المكرمة ) والمنعقدة من الفترة 22_24 / 5 / 1438 للعام الدراسي 1437 _1438
بفندق الميلينيوم وبإشراف ومتابعة مشرفات العموم الأستاذة أمل الرجيعي، أمل الشرعبي، منيرة الروساء، نوال جار الله،مها البيز. وبرعاية مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بمنطقة مكة المكرمة آمنة محمد الغامدي
ومديرة الإشراف التربوي لمياء بشاوري.
وشارك في الورشة 60 قيادة إشرافية بالمملكة وذلك بهدف تقييم الخطط الإشرافية لإدارات الإشراف ومكاتب التعليم بالمملكة وفق الإدارة الرابعة.
هذا وقد قدمت مديرة إشراف العموم الأستاذة أمل الرجيعي كلمة ضافية ذكرت فيهابعد الترحيب بالجميع ، وشكرها لإدارة تعليم مكة المكرمة على الاستضافة وحسن الاستقبال شرح آلية الورشة والهدف منها ، مشيرة إلى أنه ليس الغرض فقط تقييم الخطط بقدر أهمية تنمية القدرات في تخطيط الإدارات التعليمية في مهارة بناء الخطط الإشرافية، مشيرة إلى ضرورة الاستفادة من الأخطاء السابقة بهدف التجويد واستخراج خطط صالحة للأعوام القادمة ، منوهة إلى أهمية نقل الخبرات للجميع والالتزام بثقافة حضور البرامج ، فالعمل يقوم بقيام المؤسسة كافة وتضافر الجهود بها، مشددة على ضرورة جمع كل المبادرات والمتفرقات والإنجازات وتوحيد الجهود بها لتكون الخطط موحدة .
كما قدمت الرجيعي شرحا تفصيليا لآلية التقويم للخطط وكان منها على سبيل المثال خطة التحليل الرباعي ؛ لتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات ، كذلك أشارت إلى التركيز على الكم وليس الكيف بالميدان التربوي ، وتحليل قوى الحقل من خلال قوى الدفع وقوى الكبح لتحقيق الأهداف ، كما تطرقت إلى النماذج والبيانات لبناء الخطط الإشرافية ، كذلك تقييم الرؤية والرسالة التي اكدت على ضرورة توازنها بين الطموح والواقعية ، كما عرجت على المحاور الأساسية التي تضمنتها خطط الإشراف .
ومن جانبها ألقت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية آمنة الغامدي كلمة ضافية لها عبرت فيها عن سعادتها بالحضور، والذي وصفته حرصا شديدا لتجويد العمل ، كما أبانت أن الإشراف التربوي لب العملية التعليمية فهو يهتم بالمناهج وعطائها ومعالجة القصور فيها ، كما توجهت بالشكر لسعادة المدير العام بمكة الأستاذ محمد الحارثي ولمشرفة العموم الأستاذة أمل الرجيعي ومديرة الإشراف التربوي بمكة لمياء بشاوري وجميع الحضور من مديرات الإدارات والأقسام والإداريات ، وفي نهاية كلمتها دعت الغامدي بالتوفيق للجميع وأن يكون التناغم بين الخطط يحقق أعلى النسب المأمولة .
جديٌر بالذكر ستكون محاور الورشة لليوم الأحد وعلى مدى الأيام القادمة، ورشة تقويم الخطط ،ثم استراحة ثم استكمال الورشة ،وفي يوم الثلاثاء آخر أيام الورشة ستكون التوصيات وتوزيع الشهادات .