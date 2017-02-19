نفِّذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد دورة الطلاب التثقيفية للمرحلة الثانوية لتنمية المهارات الحياتية للوقاية من المخدرات والمؤتمرات العقلية”
وأوضح مدير إدارة الإرشاد والتوجيه إبراهيم الثبيتي أن البرنامج يهدف إلى تعزيز معلومات المستهدفين بما يتعلَّق بنهج تثقيف الأقران وخصائص وأدوار مثقف الأقران، وكذلك معايير ضمان نوعية وأثر برامج تثقيف الأقران بين الطلاب، والاعتبارات الأخلاقية التي يجب على مثقف الأقران اعتمادها، إضافة إلى تطوير معارف ومهارات المشاركين والمشاركات المرتبطة بالمهارات الحياتية الأساسية للشباب.
وقال إن الدورة التي تستمر لثلاثة أيام يشارك فيه 95 من طلاب ثانويات مكة ومرشد مساعد له ليصبحوا مثقفين لأقرانهم بعملية التوعية وبناء القدرات وتغيير المعارف والمواقف والمهارات الحياتية لحماية أنفسهم من المخدرات وما ينتج منها مضيفاً أن الدورة ضمن المشروع الوطني (نبراس )
يذكر ان البرنامج افتتحه مساعد المدير العام للشؤون التعليمية طلال الحربي حيث ثم بدأت جلسات البرنامج بعدد من المحاور تشرح مفهوم تثقيف الأقران بخطر تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والأدوار التي من المنتظر أن يقوموا المشاركين بها وكذلك المهارات التي ينبغي أن يركز عليها المثقف
ثم تطرق البرنامج للحديث عن ظاهرة المخدرات والمؤثرات ومناقشة كيفية التثقيف والتدريب على مهارات
الحياة اللازمة لتجنب تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية واكسابها للأقران ثم أساليب مهارات رفض الطالب لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية وأساليب تنمية التثقيف والتدريب على مهارات الحياة اللازمة “أهمية الوقت” والتثقيف والتدريب على مهارات الحياة اللازمة ” إدارة الوقت”