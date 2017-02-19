صحيفة التعليم : جدة .
أقام مركز إشراف المجمعات القرآنية المسائية لجمعية خيركم حفله السنوي في مركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز، وذلك لتكريم 111 حافظ للقران الكريم تحت رعاية المهندس عبدالعزيز حنفي رئيس جمعية خيركم بجدة وبحضور نائب رئيس خيركم الشيخ عبدالله المحمدي.
من جهته أثنى مدير مركز إشراف المجمعات المسائي صديق بن يوسف خوجة في كلمته، على التطور الذي شهدته المجمعات القرآنية المسائية ومدى الجهد المبذول في متابعتها والتميز في أعمالها ، وشكر المجمعات المسائية إدارة ومعلمين وطلاباً ، وهنأهم على الإنجازات المتميزة التي قدموها خلال عام 1437هـ , لافتاً إلى أن “المسائية ” خرجت ( 111 ) حافظ لكتاب الله تعالى.
وبين خوجه أن المجمعات المسائية تعد من المراكز المهمة والمتميزة في جمعية خيركم وأن الآمال المعقودة عليها كثيرة فهي إحدى مراكز الإشراف المتميزة من حيث أعداد المجمعات وأعداد الطلاب والمعلمين وتكتسب أهميتها أن خدماتها موجهة الى شريحة واسعة من الطلاب بمراحلهم المختلفة.
كما قدم خوجه شكره لشركة عبدالصمد القرشي لرعايتها حفل التكريم وتقديم هدايا فاخرة للحفاظ بلغت تكلفتها 90 ألف ريال، منوها بتاريخ الشركة الداعم للانشطة والفعاليات الهادفة لخدمة المجتمع.
وأكد خوجه أن رعاية الشركة لتكريم 111 حافظ للقران الكريم يعكس حرص ملاك الشركة على العناية بكتاب الله تعالى وحفاظه، سائلا المولى أن يجعل هذه الاعمال المباركة في موازين حسناتهم.
من جانبه أثنى الشيخ عبد الله المحمدي نائب رئيس خيركم ، بما حققته المجمعات المسائية من إنجازات في الاعوام الماضية ، وحث المعلمين على بذل المزيد من الجهود من أجل تعليم وتحفيظ أبنائنا كتاب الله مذكرهم بالأجر العظيم لأهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته كما جاء في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام.
وشهد الحفل الذي أنطلق بتلاوة عطرة من أحد الطلاب عرض فيلم وثائقي بعنوان : ( المجمعات القرآنية المسائية …. رحلة تميز ) وقدمت عدة تلاوات قرآنية.
وفي الختام كرم نائب رئيس خيركم، شركة عبدالصمد القرشي بدرع تذكاري تسلمه رئيس قطاع المسؤولية الاجتماعية بالشركة احمد علي الكناني .
الأخبار الرئيسية
جديد الأخبار
في حفل خيركم السنوي للمجمعات المسائية
*شركة عبدالصمد القرشي تكرم 111 حافظاً للقرآن*
صحيفة التعليم : جدة .
صحيفة التعليم : جدة .
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.m3llm.net/?p=244012